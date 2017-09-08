Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten TÜSİAD’a ziyaret!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek TÜSİAD’ı ziyaret etti, Türkiye ve dünyadaki ekonomik görünüm hakkında bilgi verdi

Güncellenme 08 Eylül 2017 10:57

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek TÜSİAD’ı ziyaret ederek, TÜSİAD üyeleri ile basına kapalı olarak bir araya geldi.

TÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyaret kapsamında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Türkiye ve dünyadaki ekonomik görünüm, yatırım ortamı ve AB ile ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı kapsamında TÜSİAD Ekonomi Politikaları Yuvarlak Masası Lideri Serra Akçaoğlu TÜSİAD’ın ekonomi politikaları alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. TÜSİAD Başekonomisti Zümrüt İmamoğlu ekonomi ve yatırım ortamı konusundaki TÜSİAD görüşlerini katılımcılara aktardı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ve dünyadaki ekonomik görünüm, yatırım ortamı ve AB ile ilişkiler hakkında bilgi vererek, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.