Başbakan müjdeyi vermişti! Ev alacaklara sürpriz haber

Ziraat Bankası, yüzde 1.23 olan konut kredisi faiz oranlarının 0.98 düşürüldüğünü açıkladı.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 12:49

Geçtiğimiz günlerde konut sektörü hakkında açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, sektörü canlandırmak ve stokları eritmek için bankaların kampanya başlatacağını duyurmuştu. Bu kapsamda ilk hamle Ziraat Bankası'ndan geldi.

Faiz oranları düştü

Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde faiz oranının yüzde 0.98'e çekildiğini açıkladı. Bankanın konut kredisi faiz oranları yüzde 1.23 seviyesindeydi. Ziraat Bankası'nın bu kararının ardından diğer kamu bankalarının da faizleri düşürmesi bekleniyor.

Bankadan açıklama yapıldı

Banka yaptığı açıklamada, Ziraat Bankası konut piyasasında özellikle son 3 yılda gösterdiği güçlü büyüme performansı sayesinde pazar payını sürekli büyüterek 2018 yılı ilk çeyreği sonu itibariyle yaklaşık yüzde 25 seviyesine ulaştığını, yaklaşık 200 milyar TL büyüklüğe sahip konut kredisi piyasasında; 2016 ve 2017 yıllarında sağlanan büyümenin yaklaşık yüzde 50'sinin Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirildiğini, 2018 yılının ilk çeyreğinde de aynı trendin devam ettiğini aktardı.

Ziraat Bankası açıklamasına şöyle devam etti.

Geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası, bugün öncü bir adım daha atarak 11.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde; 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık %0,98 olarak belirlemiştir