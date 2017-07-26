Başakşehir'in Şampiyonar Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Club Brugge ile karşılaşıyor. Karşılaşma 22.00'da başlayacak.

Güncellenme 26 Temmuz 2017 21:58

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Club Brugge: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Nakamba, Vormer, De Bock, Refaelov, Bonaventure, Perbet

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Visca, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Elia, Mossoro, Adebayor

NTV

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