Başakşehir'in Şampiyonar Ligi kadrosu belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Club Brugge ile karşılaşıyor. Karşılaşma 22.00'da başlayacak.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Club Brugge: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Nakamba, Vormer, De Bock, Refaelov, Bonaventure, Perbet
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Visca, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Elia, Mossoro, Adebayor
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