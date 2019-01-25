Başakşehir'e transfer olan Demba Ba'dan samimi açıklamalar

Medipol Başakşehir, devre arasının bomba transferi Demba Ba için imza töreni düzenledi.

Güncellenme 25 Ocak 2019 19:06

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Senegalli oyuncunun transferi için 1 ay kadar uğraştıklarını, Demba Ba'nın özellikle transfer etmek istedikleri bir oyuncu olduğunu söyledi.

“Ekibimizi güzel çalışmasıyla neticelendirdik"

Gümüşdağ, “İngiltere'de, Almanya'da,Türkiye'de önemli başarılara imza atmış, teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın çok istediği, başta kendim olmak üzere yönetim kurulumuzun arzu ettiği önemli bir transferi, ekibimizin dikkatli ve güzel çalışmasıyla neticelendirdik" ifadelerini kullandı.

“Çok sevdiğim bir ülkeye tekrar geldim”

Demba Ba da, çok sevdiği bir ülkeye yeniden geldiği için mutlu olduğunu belirterek, Göksel Gümüşdağ ve Mustafa Eröğüt’ün transfer sürecinde yaklaşımı ve konuşma tarzının çok etkileyici olduğunu, bu kulüpte çalışan herkesin profesyonelliğinden çok etkilendiğini, bunun kendisini Medipol Başakşehir için oynamaya motive ettiğini belirtti.

“Ben bu oyunu sevdiğim için buradayım”

Yeni bir maceraya girdiğini ifade eden Demba ba, “Daha önce nasıl gerçekleştirdiysem, tekrar bunu yapacağım. Benim kişisel olarak değil ama takım olarak bir hedefim var. Çok kaliteli ve ligin tepesinde olan bir takıma geldim. Amacım, sezon sonunda ligi tepede bitirmek ve burada kalmak. Futbolu çok seviyorum. Taraftarlar kısmen önemli tabii ki. Çok taraftar veya az taraftar, ya da büyük takım veya küçük takım benim için fark etmiyor. Ne olursa olsun, ben bu oyunu sevdiğim için buradayım” dedi.