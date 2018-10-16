Başakşehir yönetiminden Arda Turan'a rekor ceza!

Medipol Başakşehir yönetimi, Berkay ile kavga ederek hakkında 12,5 yıl hapis istemi ile dava açılan Arda Turan'a 2,5 milyon TL para cezası verdi.

Güncellenme 16 Ekim 2018 15:15

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Kulübü, ünlü popçu Berkay’la kavga ederek burnunu kıran ve hakkında 12,5 yıl hapis istemiyle dava açılan Arda Turan’a 2,5 milyon TL para cezası verdi. Arda Turan, yargı kararını verene kadar takımında oynamaya devam edecek.

Olağanüstü toplandılar

Konuyla ilgili detaylı açıklama yapan Başakşehir yönetimi, 15.10.2018 tarihinde saat 19:30’da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplandığını, oyuncuları Arda Turan’la ilgili bazı karar aldıklarını belirtildi.

2 milyon 500 bin TL para cezası verildi

Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında Arda Turan’ın işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, “Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz” denildi.