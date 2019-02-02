Başakşehir yarın Akhisarspor'la karşılaşacak

Süper Lig'in lider takımı Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Akhisarspor'un konuğu olacak.

Güncellenme 02 Şubat 2019 11:15

Süper Ligin lider takımı Medipol Başakşehir, 20. haftada yarın deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak.

Hüseyin Göçek yönetecek

Karşılaşma Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak. Maçı, Hüseyin Göçek yönetecek.

İlk iki maç kazanılacak

Ligde geride kalan 19 maçta 41 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk iki maçını kazanmayı başardı.

Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 6 puan önünde zirvede yer alıyor.

Son sırada yer alıyor

Ligin ikinci yarısına Beşiktaş ve Çaykur Rizespor yenilgileri ile başlayan Akhisarspor ise 17 puan ve averajla son sırada bulunuyor.

Sakat ve cezalı oyuncu yok

Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.