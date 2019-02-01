Başakşehir o ismi renklerine bağladı

Medipol Başakşehir, Hannover 96 forması giyen Mete Kaan Demir'i renklerine bağladı.

Güncellenme 01 Şubat 2019 17:01

Spor Toto Süper Ligin lider takımı Medipol Başakşehir, Hannover 96 forması giyen Mete Kaan Demir'i transfer etti.

3.5 yıllık sözleşme imzalandı

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mete Kaan Demir ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Hannover 96'dan kulübümüze transfer olan 20 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Mete Kaan Demir için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza önümüzdeki sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor'da başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.