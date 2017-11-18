Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti

Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ı 5-1 mağlup ederek zirveye ortak oldu.

Güncellenme 18 Kasım 2017 23:09

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Başakşehir'e konuk oldu.

Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek ve rakipleriyle arasındaki puan farkını artırmak isteyen G.Saray maça galibiyet parolasıyla çıktı.

Başakşehir ilk yarıya önde girdi

İlk bölümde iki takım da birbirini orta sahada tarttı. Ancak dakikalar 25'i gösterdiğinde Başakşehir duran toptan Attamah'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Farkı azaltmak isteyen G.Saray, baskı kurmaya çalıştı. Başakşehir ise savunmada hata yapmadı.

40. dakikada Adebayor sahneye çıktı. Tecrübeli futbolcu Visca'nın ortasına iyi yükseldi ve topu ağlarla buluşturdu. İlk yarı Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Adebayor, penaltıyı gole çevirdi

İkinci yarıda farkı azaltmak isteyen Galatasaray, Gomis'in kafa golüyle 55. dakikada farkı 1'e indirdi. Bu gole 3 dakika sonra Adebayor cevap verdi. Savunmadan seken topa vuruşunu yapan Adebayor takımının 3. kendisinin 2. golü attı.

76'da Başakşehir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Adebayor, penaltıyı gole çevirdi ve hat-trick yaptı. Maç tam bitecek derken Kerim Frei 89. dakikada sahneye çıktı ve durumu 5-1 yaptı.

Başakşehir puanını Galatasaray'la eşitledi

Başka gol olmayınca mücadele 5-1 sona erdi. Lider Galatasaray bu sezon ilk kez bu kadar ağır bir yenilgi aldı. Başakşehir bu sonuncun ardından puanını 26'ya yükselterek Galatasaray'la puan farkını eşitledi.