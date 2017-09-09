Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti

Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 90+3'te Kerim Frei'ın attığı golle 3-2 yendi.

Güncellenme 09 Eylül 2017 22:01

Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Haftanın en kritik mücadelesinde Başakşehir 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdı.

Fenerbahçe yeni transferlerini görücüye çıkarırken Başakşehir ilk yarıda 2-0 öne geçti. 2'de Attamah'ın şok golüyle geri düşen sarı-lacivertliler, 33'te Adebayor'un golü Kadıköy'ün adeta buz kesmesine neden oldu. 43'te Dirar'la farkı bire indiren Fenerbahçe, 78'de tartışma yaratan bir golle skoru eşitledi. Clichy'nin kendi ağlarına gönderidiği topla skor 2-2'ye gelirken, son sözü Kerim Frei söyledi. Kerim'in 90+3'te attığı muhteşem golle Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrıldı.