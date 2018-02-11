Başakşehir, Fenerbahçe'ye boyun eğdi
Fenerbahçe, deplasmanda lider Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini Fernandao attı.
Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 41'e yükseltirken M.Başakşehir 43 puanda kaldı.
Fenerbahçe gelecek hafta evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ederken, Başakşehir ise Trabzonspor'a konuk olacak.