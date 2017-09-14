Başakşehir beraberliğe razı oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında Ludogorets'i konuk eden Medipol Başakşehir, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Güncellenme 14 Eylül 2017 22:40

Özellikle maçın 2. yarısında etkili bir oyun çıkaran temsilcimiz, buna karşın bir türlü aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk eden Medipol Başakşehir, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.



İlk yarıda beklenen futbolunu sahaya yansıtamayan Başakşehir, özellikle ikinci yarı rakip kalede tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu'nun istekli oyununun ardından pozisyonlar bulan temsilcimiz, bir türlü ağları havalandıramadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altı pas çizgisi üzerinde Epureanu kafayı vurdu, yere de çarpan top az farkla yandan auta gitti.

13. dakikada konuk ekip etkili geldi. Wanderson'un pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası dışında topla buluşan Paulo, sol çaprazdan çok sert vurdu, top üst ağlarda kaldı.

14. dakikada Ludogorets bir kez daha gole yaklaştı. Orta sahada topu kapan Wanderson, Emre Belözoğlu'ndan da topu kurtarıp, Medipol Başakşehir ceza sahasına doğru ilerledi. Epureanu'yu da geçen Wanderson'un ceza yayı üzerinden sert şutunu, kaleci Volkan Babacan yatarak kontrol etti.

22. dakikada gelişen Ludogorets atağında Lukoki'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Paulo ön direkte kafayı vurdu, köşeye giden topu kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.

24. dakikada Clichy'nin hatası sonrasında topu kapan Lukoki, ceza sahasına girdi. Lukoki'nin sağ çaprazdan sert şutunu, kaleci Volkan Babacan güçlükle kornere gönderdi.

2. YARI

49. dakikada iki kalede de net gol pozisyonları yaşandı. İlk olarak Emre, cezasahası içinde Adebayor'un topuk pasıyla bir anda sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tecrübeli oyuncunun aşırtma denemesinde topu Ludogorets kalecisi son anda güçlükle çıkardı.

Dönen topta Jody Lukoki'nin pasıyla soldan hareketlenen Joao Paulo, cezasahasına girdi. Kaleci Volkan Babacan'la karşı karşıya kalmasına karşın kötü bir vuruş çıkarınca top farklı şekilde üstten auta gitti.

61. dakikada kaleci Jorge Broun'un büyük hatasında Mossoro bir anda araya girerek cezasahası sol içinde topla buluştu. Ancak çaprazdan vuruşunda top Broun'dan döndü, Başakşehir mutlak golden oldu.

76. dakikada Emre Belözoğlu'nun orta saha çizgisi yakınından defansın arkasına gönderdiği harika pasla bir anda Kerim Frei, kaleciyle cezasahası içinde karşı karşıya kaldı. Milli oyuncu, topa vuramasına karşın, kalecinin kendisine yaptığı hareket sonrası Medipol Başakşehirli oyuncular penaltı bekledi; ancak hakem devam dedi.



Kalan dakikalarda iki takımın çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

NTV