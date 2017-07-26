Başakşehir avantaj yakaladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Club Brugge ile karşılaştı. Karşılaşma, 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Maç, 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
5. dakikada Dennis'in golüyle Club Brugge 1-0 öne geçti.
16.dakikada Stefano Denswil takımının 2.golünü attı.
59.dakikada temsilcimiz Marcio Mossoro ile durumu 2-1'e getirdi.
63.dakikada Eljero Elie ile temsilcimiz skora dengeyi getirdi: 2-2
74.dakikada Marcio Mossoro temsilcimizi 3-2 öne geçirdi.
78.dakikada Stefano Denswil maça tekrar dengeyi getirdi: 3-3
NTV