Başakşehir avantaj yakaladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Club Brugge ile karşılaştı. Karşılaşma, 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Güncellenme 26 Temmuz 2017 23:53

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Maç, 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

5. dakikada Dennis'in golüyle Club Brugge 1-0 öne geçti.

16.dakikada Stefano Denswil takımının 2.golünü attı.

59.dakikada temsilcimiz Marcio Mossoro ile durumu 2-1'e getirdi.

63.dakikada Eljero Elie ile temsilcimiz skora dengeyi getirdi: 2-2

74.dakikada Marcio Mossoro temsilcimizi 3-2 öne geçirdi.

78.dakikada Stefano Denswil maça tekrar dengeyi getirdi: 3-3

NTV