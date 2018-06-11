Başak Demirtaş: Diğer adaylara da evimin kapısı açık

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, bugün Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret edecek.

Güncellenme 11 Haziran 2018 12:25

HDP'nin Edirne'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, bugün Diyarbakır'da kendisini ziyaret edecek olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin tavrının insani ilişkilerin güçlenmesine hizmet ettiğini söyledi. Başak Demirtaş, evinin kapısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İyi Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e, Vatan Partisi cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e ve Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'na da açık olduğunu belirtti.

İnce bugün ziyaret edecek

Bugün Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda mitingin düzenleyecek olan İnce, daha sonra HDP'li rakibi Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret edecek.

Seçim stantlarını ziyaret ediyor

HDP'nin seçim standını ziyaret eden Başak Demirtaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başak Demirtaş, cezaevinde bulunan eşinin dışarıda yapılan çalışmaları merak ettiğini, kendisinin de onun için seçim stantlarına giderek çalışan partilileri ziyaret ettiğini söyledi.

Eleştiriler saygısızca

Demirtaş, eşinin siyaseten rehin alınarak cezaevine konulduğunu, arkasından gece gündüz demeden iftiralar ve hakaretler yağdırıldığını, eleştirilerin seviyesiz ve saygısızca olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da bugün miting yapacak olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisini evlerinde ziyaret edecek olmasını değerlendiren Başak Demirtaş, şunları söyledi:

“Memnuniyetle ağırlayacağım”

"Muharrem İnce bize gelecek. Tabii memnuniyetle ağırlayacağım. Sayın Erdoğan, Akşener, Perinçek ve Karamollaoğlu gelse onlara da evimin kapısı her zaman açıktır. Bu yapılan anlamlı jest siyasetten daha ziyade insani ilişkilerin güçlenmesine hizmet ediyor."