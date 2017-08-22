Baş dönmesinin altında yatan sebep kalp olabilir

Kalbin pompa görevini tam olarak yapamadığı kalp yetersizliğinde iç kulaktaki denge organına ve beyine yeterince kan gitmiyor, bu da baş dönmesine yol açıyor.

Güncellenme 22 Ağustos 2017 21:29

Birçok nedenden kaynaklanabilen, bazı hastalıkların habercisi, bazılarının ise sonucu olan baş dönmesinin sebepleri arasında kalp sorunları da var. Kalbin pompa görevini tam olarak yapamadığı kalp yetersizliğinde iç kulaktaki denge organına ve beyine yeterince kan gitmiyor, bu da baş dönmesine yol açıyor.

Kalp yetersizliğinin yanı sıra tansiyondaki dengesizlik ve kalp ritminde bozulma da baş dönmesine sebep olabilir. Kalp ritminin çok hızlı olması kalbin etkili kasılmasını ve beyine yeteri kadar kan göndermesini zorlaştırdığı için baş dönmesi hatta bayılmaya yol açabilir. Aynı şekilde nabzın aşırı yavaşlaması, kalpte duraksamalar olması da kanın beyine doğru şekilde gönderilmesini engeller.

DİYABET HASTALARINDA DA SIK GÖRÜLÜYOR

Tıpta ortostatik hipotansiyon olarak bilinen bir tür tansiyon düşüklüğü yatak istirahatinden ya da oturur vaziyetten birden kalkınca olan baş dönmesidir. Pozisyon ile ilgili bu tür baş dönmelerinde aniden kalkınca yerçekimin etkisi ile kan yukarı beyine hemen tam anlamıyla ulaşamaz kısa süre sonra toparlar ve hemen geçer. Yaz sıcağında ya da sıcak ortamda ter ile çok su ve mineral kaybedince, yeterince su içmeyince, özellikle idrar söktürücü tansiyon ilacı, damar genişletici ilaç kullananlarda daha kolay gözükür. İleri yaşta, damar duvarı esnekliği bozulmuş hastalarda, arteriyoskleroz (damar sertliği) olan hastalarda, diyabet hastalarında sık görülür.



YETERİNCE SU İÇTİĞİNİZDEN EMİN OLUN

Dolaşım sistemine bağlı baş dönmelerinde sebep bulunduktan sonra ona yönelik olarak ritm ve tansiyonu kontrol altında tutacak ilaçları doğru kullanmak vücudun susuz kalmamasını sağlamak gerekir.

NTV