Barzani geri adım atmamak da kararlı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, ırak parlamentosunun karşı çıkışına rağmen 25 Eylül'de bağımsızlık referandumunu gerçekleştirecek.

Güncellenme 13 Eylül 2017 10:15

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani yönetiminden, Irak parlamentosunda alınan kararla karşı çıkılmasına rağmen, 25 Eylül'de düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumunun yapılacağı açıklaması geldi.

Irak parlamentosu Salı günü aldığı kararla Irak'ın bütünlüğünün korunması için Başbakan Haydar el-İbadi'ye her türlü yetkiyi verdi. Karar sonrası Kürt milletvekilleri parlamentoyu terk etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre karardan sonra Barzani'nin lideri olduğu partinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Referandum vaktinde yapılacak. Bağdat'la diyalog referandumdan sonra yeniden başlatılacak" denildi.

'Referandum tabii bir hak'

Yardımcısı Hemin Hawrami'nin attığı Tweet'e göre Barzani, Kerkük'te Kürt, Arap ve Türkmenlerle bir araya geldiği toplantıda referandumun "tabii bir hak" olduğunu söyledi. Barzani ayrıca yeni, bağımsız devlette Kerkük'ün "özel bir statüye" sahip olması gerektiğini de belirtti. Bağdat, referendum sonucunda hem merkezi yönetim hem de Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından iddia edilen toprakların Kürtlere geçmesinden endişe ediyor.

Batılı güçler de Irak'ın yarı-özerk bölgesindeki bir referandumun, Bağdat'taki merkezi yönetimle çatışma riski doğurmasından ve DEAŞ militanları ile savaşı geriletmesinden endişe ediyor. Türkiye'nin yanı sıra İran ve Suriye de referanduma karşı çıkıyor.

Irak parlamentosu tarafından alınan kararda "Bu referandumda anayasal temel bulunmuyor, dolayısıyla anayasaya aykırı" ifadeleri yer aldı.

CNN Türk