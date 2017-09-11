Barcelona, La Liga'ya veda mı ediyor?

İspanya Futbol Federasyonu, referandumda ayrılık kararı çıkarsa Barcelona ve Espanyol'u ligin dışına atacak.

Güncellenme 11 Eylül 2017 12:14

Ekim ayında İspanya'da kritik bir referandum oylaması yapılması planlanıyor. Bu referandum sonucunda Katalanlar bağımsızlıklarını ilan ederse Barcelona, La Liga'da oynayamayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan La Liga Başkanı Javier Tebas, "Katalunya 1 Ekim'deki referandum sonucunda bağımsızlığını ilan ederse Barcelona, La Liga'da oynayamaz" ifadelerini kullanarak net kararlarını duyurdu. Peki durum böyle olursa Barcelona hangi ligde oynayacak? Katalanlar konuyla ilgili yaptıkları anketlerde kendi liglerinde oynama taraftarı olduklarını belirttiler.

KATALANLAR KENDİ LİGLERİNDE OYNAMAK İSTİYOR

Ec Chiringuito TV'nin yaptığı ankette Katalanlara "Barcelona hangi ligde oynamalı?" sorusu soruldu. Seçeneklere ise Katalan Ligi, La Liga ve Fransa Ligi konuldu. Kullanılan oylar sonucunda yüzde 51 oranında Katalan Ligi seçeneği ön plana çıktı.

LİG 20 TAKIMDAN OLUŞACAK

Katalanlar kendi liglerini oluşturmaları durumunda bu ligin iki önemli ekibi Barcelona ve Espanyol olacak. iki takımın dışında tam 18 takımın daha bu ligde yer alması bekleniyor.

1- Barcelona

2- Espanyol

3- Cerdanyola

4- Hospitalet

5- Manlleu

6- Cornellá

7- Gimnástic

8- Terrasa

9- Lleida Esportiu

10- Olot

11- Reus

12- Sant Andreu

13- Badalona

14- Sabadell

15- Figueres

16- Llagostera

17- Palamos

18- Girona

19- Peralada

20- Vilafrancia