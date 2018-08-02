Bankaya kuzu ile gitti, ilgi odağı oldu

Konya'da yaralı bulduğu kuzuyu çocuk bezi ile bezleyerek gezdiren vatandaş ilgi odağı oldu.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 11:26

Konya Ereğli’de ikamet eden Müessire Saygılı adlı bir vatandaş, yaralı halde bulup sahip çıktığı kuzu ile işlem yapınca tüm dikkatleri üzerine çekti. Vatandaşın yanında getirdiği kuzuya çevreyi kirletmemesi için çocuk bezi takması ise görenleri gülümsetti.

Yaralı bir şekilde buldu

Ereğli’de yaşayan Mehmet Saygılı, Göztepe civarında yürüyüşe çıktığı sıralarda kanlı ve yaralı bir kuzu buldu. Çevrede araştırma yapan Saygılı, kuzunun sahibini bulamadı. Daha sonra ise kuzunun tedavisini yaptırıp, beslemeye başladı.

Cep telefonuna kaydedildi

Mehmet Saygılı’nın eşi Müessire Saygılı da, işlemlerini yaptırmak için kuzu ile bankaya geldi. Saygılı’nın çevreyi kirletmesin diye çocuk bezi bağladığı kuzuyu görenler cep telefonuna sarıldı. O anlar bazı vatandaşlarca cep telefonuna kaydedildi.

İşlem için bankaya gelmiş

Kuzuyu eşinin bulduğunu anlatan Müessire Saygılı, bankaya işlem yapmak için geldiğini ardından da bir arkadaşını ziyaret edeceğini söyledi.