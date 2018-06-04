Bank Asya'dan TMSF'ye yüklü miktarda ödeme

FETÖ'nün mali kaynağı Bank Asya, sigortalı katılım fonu ödemeleri için TMSF'den aktarılan 974,4 milyon liralık kaynağa karşılık Fon'a 360 milyon lira daha ödemede bulundu

Güncellenme 04 Haziran 2018 10:04

BDDK'nın FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından faaliyet iznini kaldırdığı ve mahkeme tarafından iflasına karar verilen Bank Asya'nın sigortalı katılım fonu ödemeleri için TMSF'ye aktarılan 974,4 milyon liralık kaynağa karşılık Fon'a 360 milyon lira daha ödemede bulundu.

AA'nın haberine göre, 22 Temmuz 2016'da faaliyet izninin kaldırılmasıyla tasfiyesine yönelik işlemlere başlanan Bank Asya'da sigorta kapsamındaki katılım fonlarının tespitine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından TMSF tarafından 974,4 milyon liralık kaynak, hak sahiplerine ödenmek üzere 3 Aralık 2016'da Vakıf Katılım Bankası'na aktarılmıştı.

TMSF tarafından yapılan 974,4 milyon liralık aktarım sonrası 391 milyon lira, 24 Mayıs 2018'de de 360 milyon liralık tahsilat sağlandı. 360 milyon lira ile Fon'un toplam tahsilat rakamı 751 milyon liraya ulaştı.

Bank Asya'nın faiz hariç TMSF'ye kalan borcunun yaklaşık 317 milyon lira olduğu öğrenildi.