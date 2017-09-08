Bangladeş'e sığınan Müslümanların sayısı 270 bine ulaştı

Myanmar Ordusu ve aşırı Budistlerin zulmünden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı.

Güncellenme 08 Eylül 2017 14:20

BM: Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı

Birleşmiş Milletler, son iki haftada Myanmar’daki Budistlerin zulmünden kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 270 bine ulaştığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler, son iki haftada Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 270 bine ulaştığını duyurdu.

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