Bangladeş'e ait bir yolcu uçağı Nepal'de düştü!

Nepal Havalimanı'nda iniş yapmaya çalışan Bangladeş'e ait bir yolcu uçağı yere çakıldı.

Güncellenme 12 Mart 2018 14:29

Nepal Havalimanı'nda Bangladeş'e ait bir yolcu uçağı yere çarparak iniş yapabildi. 71 yolcunun bulunduğu uçaktan çıkarılabilen 20 kişi hastaneye kaldırıldı. Uçakta çıkan yangının söndürme ve kalan yolcuların çıkarma çalışmaları sürüyor.

Uçakta 71 yolcu bulunuyor

Kathmandu Post'ta yer alan haberde toplam 71 yolculunun bulunduğu Bangladeş merkezli US-Bangla havayolu şirketine ait uçakta, Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda yere çarparak iniş yaptı.

Çok sayıda ölü olabilir

Konuyla ilgili açıklama yapan havalimanı sözcüsü, çok sayıda kişinin ölmüş olmasından korktuklarını söyledi.

Sosyal medyada fotoğraflar paylaşıldı

Kazaya ait olduğu iddia edilen birçok fotoğraf da sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde havalimanı yakınından dumanların yükseldiği görülüyor.