Bangladeş Başbakanı Vecid: "Naf Nehri'nin yüzeyi insan cesetleriyle doldu"

Arakanlı Müslümanlara kapılarını açan Bangladeş'in Devlet Başkanı Vecid Myanmar yönetiminin zulmünü en acı gerçekleriyle anlattı.

Güncellenme 14 Eylül 2017 11:53

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin 25 Ağustos'ta başlattığı katliamlara ilişkin, "Naf Nehri'nin yüzeyi erkek, kadın ve çocuk cesetleriyle doldu. Bu tamamen insanlık dışı bir eylemdir." dedi.

Vecid, Kutupalong Mülteci Kampı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Myanmar'ın insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, yaşanan işkence ve zulüm nedeniyle son derece mutsuz olduklarını dile getirdi.

"NEHRİN YÜZEYİ ERKEK, KADIN VE ÇOCUK CESETLERİYLE DOLDU"

Masum insanların haklarının ellerinden alındığına dikkati çeken Vecid, "Bu işkencenin sebebi nedir? Onlar, Myanmar'ın insanları. Milyonlarca insan evlerini kaybetti. Orada hala panik var ve hala birçok ayrıntı ortaya çıkmadı. Naf Nehri'nin yüzeyi erkek, kadın ve çocuk cesetleriyle doldu. Bu tamamen insanlık dışı bir eylemdir. Bu tür hareketler büyük ihlallerdir." diye konuştu.

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