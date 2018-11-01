Balyoz kumpası savcısının cezası belli oldu

Balyoz davasının savcılarından olan Savaş Kırbaş'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

Güncellenme 01 Kasım 2018 16:42

Balyoz davasının savcılarından olan Savaş Kırbaş, FETÖ’ye üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, "Anayasayı ihlal" ve "TBMM'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraat etti.

Beraatını ve tahliyesini talep etti

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Terör örgütü üyeliği suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 7,5 yıldan 15 yıla kadara hapis ile tutuklu yargılanan eski savcı Savaş Kırbaş katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Kırbaş beraatını ve tahliyesini talep etti.

Üç suçtan beraat etti

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, dosya bir bütün olarak değerlendirildiğinde Kırbaş'a atılı suçun "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu kapsamında kaldığına dikkat çekerek, "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraatına karar verdi.

10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti Savaş Kırbaş'ı, suçun işleniş biçimi, zamanı dikkate alarak "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında verilen cezayı yarı oranında arttırarak 12 yıla hapse çıkartan mahkeme heyeti, duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak 10 yıl hapis cezasına indirdi.