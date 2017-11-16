Balona röveşata atan genç psikolojik tedaviye alındı

Ankara Kızılay’da caddede yürürken "balona röveşata atmaya çalışan adam" olarak tanınan genç psikolojik tedaviye alındı.

Güncellenme 16 Kasım 2017 13:09

Balona rövaşata atmaya çalışan adam olarak tüm ülkede tıklanma rekorları kıran ve 3 aydır ailesi tarafından aranan Gülbey Türkücü, psikolojik sıkıntılarından dolayı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde tedavi altına alındı

Gülbey Türkücü’nün, balona rövaşata atmaya çalıştığı an, bir kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı.

İHA’nın haberine göre 3 aydır ailesi tarafından aranan Gülbey Türkücü ailesine kavuştu. Türkücü, ailesine kavuştuktan sonra psikolojik sıkıntılarından dolayı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde tedavi altına alındı.

Türkücü’nün ailesine kavuşmasında büyük payı olan kuyumcuda çalışan Ahmet Öner, hastaneye gitti. Öner, tüm çabalarına rağmen Türkücü ailesine ulaşamadığını belirterek, “Bize teşekkür etmediler. Böyle bir beklentimiz de yoktu zaten. Aile zaten kendi derdiyle uğraşıyordu. Ben hastaneye geldim aileyi ziyaret etmek için ama güvenlik içeri almadı. Buraya doğru geldiğimde aileyi aradım. Kürşat telefonuna bakmadı. Mesaj attım ‘görmek istiyorum’ dedim. Mesaja da cevap vermedi. Güvenlikçiler bana ‘annesinin ve kardeşinin burada olmadığını ve doktorların birinci dereceden akrabalar dışında kimseyi almayın’ dediğini söylediler. Açıkçası üzüldüm, görmek istemiştim onları” ifadelerini kullandı.

Aile ilk olarak kendisiyle irtibat kurduğunu belirten Öner, “Bana attıkları mesajlar ve arama kayıtları da duruyor. Telefonla konuştuğumuz da bana ‘ağabey o kişi benim ağabeyim. Psikolojik sıkıntıları var. Bir daha görürsen bana haber verebilir misin?’ dedi. Başta inanamadım sonuçta çocuk popüler oldu. Daha sonra ‘görürsem haber veririm’ dedim” Şeklinde konuştu.