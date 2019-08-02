Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü

Balıkesir'de yolcu otobüsünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme 02 Ağustos 2019 16:47

Alınan bilgiye göre, Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şoför ve muavinin verdiği bilgiye göre, kahve makinesinden çıkan yangın sonrası otobüs şoför tarafından sağa yanaştırılıyor ve sakince aşağı inilmesi söyleniyor. Otobüste 34 yolcu 3 de mürettebat 37 kişi varken, arabadan inenlerin toplam sayısı şu anda 29 olarak hesaplandı. Yani 5 tane insanımız arabada. Şu anda savcımız, olayın başında tespitleri yapıyor, otobüsten inmiş insanların, ulaşım firmasının listesiyle."

Çok fazla yaralı olmadığını belirten Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ufak tefek yaralanmalar var hızlı inmekten kaynaklı. Hepsinin şu anda sakin bir şekilde ifadeleri alınıyor, otobüs şoförünün ve muavinlerin. Elim bir kaza. Vatandaşımız panikle araçtan inerken birbirlerini ezmesi ve yangının da hızla büyümesi sonucu burada hızlı bir sonuç alınıyor. İtfaiye grup amirliğimiz Edremit-Balıkesir yolu arasındaki Gökçeyazı beldemize 2 dakika içinde gelip müdahale ediyor. Fakat birbirlerini ezdiklerinden dolayı kapının önünde sıkışanlar, alevlerden kaynaklı, vatandaşlar tarafından kurtarılabilenler kurtarılıyor ama tahminlerimize göre 5 vatandaşımız burada, aracın içinde zehirli dumandan boğularak, daha sonrasında da alevlerin içinde kalarak vefat etmiş bulunmaktadır. Hepimizin başı sağ olsun."

Otobüs şoföre gözaltında

Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangının ardından otobüs şoförü gözaltına alındı.

Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında, araç sürücüsü N.D'nin gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yangında yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Saniye Yılmaz, Dursun Ata, Elif Ata, Merve Pehlivanoğlu ve Semra Başar, Atatürk Şehir Hastanesi'nde, Türkan Tansuoğlu, İhsan Ali Hamsioğlu, Elif Kurtar ve Sude Kurtar, Balıkesir Devlet Hastanesi'nde, Güler Tezel, Seher Yonter, Özgün Okur, Övgü Okur, Hüseyin Emre Kahraman ve Berra Kahraman ise İvrindi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmalar sürüyor.