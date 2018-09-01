Balık sezonu açıldı! Peki hamsi fiyatları ne kadar?

Av yasağının kalkmasıyla birlikte hem balıkçılar sezona iyi bir giriş yaptı hem de alıcılar fiyatlardan memnun kaldı.

Güncellenme 01 Eylül 2018 13:59

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar sezona iyi bir başlangıç yaptı. Tezgahlardaki bolluk nedeniyle hamsinin kilogram fiyatı 40 liradan 15 liraya kadar düştü.

“Hamsi 15 liraya düştü"

1 Eylül balık yasağının sona ermesiyle birlikte denize açılan balıkçılar ağları dolu döndü. İlk hamsinin bol olduğunu belirten ünlü balıkçı Kenan Balcı, "Sevinçle Vira Bismillah dedik denize açıldık. Gemilerimiz balıkçılar heyecanla ne çıkacak diye beklemeye başladık. Fakat sabahın ilk ışıklarına kadar hiç bir balık gözükmüyordu. Umutsuzluğa kapıldık sonra hamsi su üstü yaptı ve bu günü kurtardık. Hamsi yüzlerimizi güldürdü. Dün 40 lira olan hamsi bugün 15 liraya düştü" dedi.