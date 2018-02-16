Balbay'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler!

CHP İzmir Milletvekili Balbay, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesini değerlendirdi.

Güncellenme 16 Şubat 2018 10:27

CHP İzmir Millervekili Mustafa Balbay, partisinin yaptığı 36. Olağan Kurultayı değerlendirdi. Partiyi ileri götürmek gerektiğini belirten Balbay, son kurultay için "umut çıkmadı" yorumunda bulundu.

Mustafa Balbay katıldığı bir televizyon prgramında gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. CHP'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı 36. Olağan Kurultayı'yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Balbay'ın sonuçtan memnun olmadığı anlaşıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesini nasıl buluyorsunuz sorusnu cevaplayan Balbay, "Partide geleceğe yönelik bir heyecan var dedirtmeyi isterdik ama bu kurultaydan bir umut çıkmadı" dedi.

Seçmene gerekli heyecanın verilmediğinden yakınna vekil, "Biz bu kurultayda 'Ülkeyi CHP yönetsin' dedirtemedik" şeklinde konuştu.

Murrem İnce'nin adaylığını da değerlendiren Balbay, "Her değişimde mutlaka bir enerji oluşur. Çünkü insanlara yeni bir kan ve enerji isteği vardı. Ama şimdi geldiğimiz noktada 8 seçim kaybettik. Ve bundan sonra da partiyi ileri götürmek çok zor görünüyor" dedi.