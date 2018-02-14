Bakanlıktan Şehit Özalkan'a haciz isteyen avukat suç duyrusu!

Adalet Bakanı Gül, Şehit Özalkan'ın emekli ikramiyesine yapılan haciz işlemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 14 Şubat 2018 12:29

Afrin şehidine haci kararı uygulayan avukatla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, açıklama yaptı. Gül, Adalet Bakanlığı olarak avukat hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, ceza ve disiplin soruşturması talep edildiğini söyledi.

"Hem ceza hem de disiplin soruşturması talep edildi"

Şehit Özalkan'ın emeklilik ikramiyesine haciz işlemleri başlatan avukat hakkında konuşan Bakan Gül, hem ceza hem de disiplin soruşturması talep ettiklerini, baroya çağrıda bulunduğunu söyledi.

Bakan Gül, "Bir an evvel disiplin hükümlerinin gerekleri yapılarak dosyanın incelenmesi ve bu hususla ilgili gerekli incelemenin bir an evvel yapılması çağrısını yapıyorum" dedi.

Bakanlık suç duyursunda bulundu

Olay hakkında konuşan Bakan Gül, ikramiyeye el konulması talep edildiğini, bu icra takibinin zaten durdurulduğunu, ikramiyeye haciz işleminin yapılmadığını, aynı gün bakanlığın suç duyurusunda bulunduğunu, hem ceza hem de disiplin soruşturması talep ettiklerini söyledi.

"Bu konuda ne yapılsa azdır"

Baroya çağrıda bulunan Bakan Gül, "Bir an evvel disiplin hükümlerinin gerekleri yapılarak dosyanın incelenmesi ve bu hususla ilgili gerekli incelemenin bir an evvel yapılması çağrısını yapıyorum. Meslekten çıkarılması da değerlendirilecek. Dün akşam da sayın Cumhurbaşkanımız ve arkadaşlarımız ile birlikte aileye taziyede bulunduk. Biz her konuda, maddi manevi şehitlerimizin ailelerinin yanındayız.Bunlar sınırlı da değildir. Bu konuda ne yapılsa azdır. Çünkü bu ülkenin tapusu şehitlerimizin emanetidir" dedi.

Şehit annesine hakaret eden şoför tutuklandı

Öte yandan Adana'da Şehit annesine hakaret eden şoförün de tutuklandığını açıkladı.