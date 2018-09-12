Bakanlıktan Nihat Doğan'ı zora sokacak hamle

11 ve 16 yaşlarında iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiası ile ifade veren Nihat Doğan için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti.

Güncellenme 12 Eylül 2018 15:20

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan hakkında, 11 ve 16 yaşlarında iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bahse konu çocukların yaşlarının 18'den küçük olması üzerine soruşturmaya müdahil olmak için harekete geçti. Bakanlık yetkililerinin aile ile irtibata geçtiği öğrenildi.

“Benim numaram onlarda var”

Konuyla ilgili emniyete verdiği ifadede iki kız çocuğunu evine davet ettiğini kabul eden Nihat Doğan, "Ben onları tesadüfen gördüm ve eve davet ettim. Kendileri de kabul ederek geldiler. Ben de kendilerini daire kapısında karşıladım. Evde yaklaşık 45 dakika kadar kaldıklarını hatırlıyorum. Bu süre içerisinde evde televizyon izledik. Derslerinden okullarından bahsettik. Onlar da bana yaptığım işlerle ilgili sorular sordu. Benim numaram onlarda var. Ama ben de onların numarası yok" dedi.

“Kızları evde zorla asla tutmadım”

İfadesine devam edilen Doğan, "Daha sonra onlar evden çıkarken onlara harçlık vermek istedim. Ama kabul etmediler. Ben de ısrarcı olmadım. Çocukların hiç biri ile baş başa kalmadım. Herhangi birisine de fiziksel temasım olmadı. Kızları evde zorla asla tutmadım. Kendileri daha sonra evden ayrıldılar" sözleri ile ifadesini sürdürdüğü iddia edildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından Nihat Doğan savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.