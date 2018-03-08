Bakanlıktan Çiftlikbank'a soğuk duş!

Gümrük ve Ticaret Bakan Tüfenkci, Çiftlikbank'a yönelik yapılan incelemelerin bittiğini, bu raporun savcılığa ve MASAK'a gönderildiğini söyledi.

Güncellenme 08 Mart 2018 14:41

Çiftlikbank'ın yüksek gelir vaat ederek halktan para topladığına dair şikayetlerin artması üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kurum hakkında önce inceleme sonra da soruşturma başlatmıştı.

Sitesi kapatılabilir

İddiaya göre, bakanlık müfettişleri soruşturmayı tamamladı. Çiftlikbank hakkında ise "nitelikli dolandırıcılık" kararına varıldı. Müfettişlerin raporu üzerine Bakanlık, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca kurumun internet sitesi de kapatılacak.

Rapor savcılığa gönderildi

Uzun süredir sonucun beklenen soruşturma hakkında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, soruşturmanın bittiğini, müfettişlerin Çiftlikbankla ilgili rapor hazırladıklarını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, müfettişlerin raporun bir örneğini MASAK'a bir örneğini ise savcılığa gönderdiğini, Bakanlığın bu konuda incelemelerinin tamamlandığını, gerekli yerlere de suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

500 bine yakın ise üyelik sistemi var

Bir televizyon kanalında soruları cevaplayan Bakan Tüfenkci, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistem hakkında bakanlığa gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını, inceleme sonucunda sistemde 132 bin aktif üye olduğunu, 380 bine yakın ise pasif üye olduğunu, 500 bine yakın ise üyelik sistemi olduğunu, toplamda çok ciddi paralar olduğunu, konunun Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiğini, bir örneğinin ise MASAK'a gönderildiğini söyledi.

İnceleme bitti

Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Bakan Tüfenkci, bunun hayali bir kar olduğunu, yüzde 33 kar vaat ettiğini, insanların kandırıldığını, bakanlığın incelemesinin bittiğini ve raporların gerekli yerlere iletildiğini söyledi.