Bakanlıktan bu gıdalara yasak!

Bakanlık çocukların sıklıkla tükettiği ürünlerin reklamlarına ilişkin düzenleme yapılacağının sinyalini verdi.

Güncellenme 28 Mart 2018 16:34

Sağlık Bakanlığı, çocukların tükettiği yiyeceklerin reklamlarını turuncu ve kırmızı listelere alacak. Turuncu gıdalar için önce bakanlıktan onay alması gerekecek, kırmızı gıdalara ise yasak gelecek. Çocuk programlarının içerisinde yer alan reklamlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından bir düzenleme geldi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kek, bisküvi, şeker, cips, çikolata, gazlı içecekler ve şekerlemenin yer alan kırmızı listede bulunan ürünlere reklam yasağı geldi.

Turuncu liste için onay gerekli

Turuncu listede bulunan ürünlere yönelik ise Sağlık Bakanlığı onayı gerekecek. Sağlık Bakanlığı tarafından ise listede yer alan ürünlere yönelik ise bir açıklamada bulunmadı. Medya da yer alan haberlere göre bu besinlerin ise reklam sırasında düzenli ve dengeli beslenmeyi teşvik edecek şekilde olması gerek. Bu uygulamaya RTÜK’ün 2 yıl sonra geçmesi planlanıyor. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de yaygın olan sağlıksız ve dengesiz beslenme biçimi fiziksel aktivitelerinde olmamasına bağlı olarak obezite rahatsızlığı hızla büyüyor. Bakanlıkta yer alan açıklamada Dünya Sağlık Örgütü’nün çocuklara yönelik yapılan gıda pazarlama baskısını azaltmak amacıyla ortak bir besin profili politikası oluşturup geliştirmeyi hedeflediği belirtti.

Yasaklanan o ürünler...

Sağlık Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, televizyon yayınlanan çocuk programları ve bu programlar arasında yer alan reklamları 5 kategori altında toplayacağını ilan etti. Bu ürünler ise şunlardır:

Yasaklanan reklamlar arasında:

Bisküvi, kek ve cipsler

Çikolata ve şekerleme tarzı yiyecekler

Gazlı içeceklerle birlikte meyve suları

Yenilebilir buzlar

Enerji içecekleri

Reklamlarda onayla izin verilen ürünler ise;