Bakanlıktan, Avrasya Tüneline zam geldiğine dair haberlere yalanlama

Ulaştırma Bakanlığı, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam gelmediğini açıkladı.

Güncellenme 31 Ocak 2019 16:58

Ulaştırma Bakanlığı, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığını, internet sitesinde kısa süreliğine yer alan "yeni ücret tablosu"nun şehven konulduğunu, tablonun kısa süre içinde kaldırıldığını söyledi.

Geçiş ücretlerinde değişiklik yapılmadı

Açıklamada, “İstanbul'un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. 2018 yılında otomobiller için 23,30 TL ve minibüsler için 34,90 TL olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir” denildi.

Fiyat tablosu şehven konuldu

Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan "yeni ücret tablosu" siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır. Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş ödemeleri hâlihazırda kullanılan OGS veya HGS hesabından yapılmaktadır.

Geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımıyla ödenmekte ve kullanıcılara kesinti.