Bakanlık stokçulara göz açtırmıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "stokçulara baskın yapacağız" sözlerinden sonra ilk hamle Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi.

Güncellenme 21 Kasım 2018 16:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacaklarını, kimsenin vatandaşa pahalı ürün satma hakkına sahip olmadığını söylemişti. Bu sözleri talimat kabul eden Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve 45 depoya birden baskın yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yapıldığını, izinsiz ve stok yapan üreticilere gerekli cezai işlemin uygulanacağını söyledi.