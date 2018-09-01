Bakanlık gizli zam yapan o firmalar için harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, ekonomideki dalgalanmaları fırsat bilerek gizli zam yapan firmalar için harekete geçti.

Güncellenme 01 Eylül 2018 13:02

Ticaret Bakanlığı, ekonomideki dalgalanmaları fırsat bilerek gizli zam yapan firmalar için harekete geçti. Bakanlık, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yaptığı yönündeki duyumlar üzerine saha denetimlerini artırdı. Yapılan denetimler sonrasında, bazı temel ürün gruplarında normalde fazla fiyat artışları tespit edilirken, bu kişiler ve kurumlar hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı.

Çok sayıda iş yeri denetlendi

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık yetkilileri girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla Türkiye genelinde birçok ilde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi.

Değişiklikler hakkında bilgi alındı

81 ilde eş zamanlı denetimler kapsamında, Ankara'da Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ve İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar'ın koordinasyonunda gıda, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerine gidildi. Ekipler, fiyatlarda anlık yapılan değişimleri inceledi ve bu değişiklikler hakkında bilgi aldı.

Haksız kazanç elde edenler hakkında işlem yapıldı

Yapılan denetimler neticesinde bazı temel ürün gruplarında normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlendi. Ayrıca bazı ürün gruplarında gramaj düşürülerek örtülü zam yapıldığı ve fiyat etiketi ile ambalajlarda mevzuata uygunsuzluk bulunduğu tespit edildi. Bakanlık tarafından söz konusu uygulamalarla ilgili gerekli idari işlemler başlatıldı.