Bakanlık çalışanı 3 kişi ByLock'tan tutuklandı

ByLock soruşturmasında gözaltına alınan bakanlık çalışanı 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Güncellenme 01 Aralık 2018 10:54

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen bakanlık çalışanlarından 11 şüpheli, emniyetteki sorgularından sonra Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı, ifadesi alınan şüphelilerden üçünü tutuklama, sekizini de adli kontrol şartıyla serbest bırakma şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik tarafından da sorgulanan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 8’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 şüpheliden 11 yakalanmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, 28 Kasım’da ByLock kullanıcı oldukları sebebiyle, 15'i Tarım ve Orman Bakanlığı'nda, 4'ü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ve 8'i ise çeşitli kurumlarda çalışan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, şüphelilerden 11'i yakalanmıştı.