Bakanlık açıkladı! PKK'ya büyük darbe

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 09:51

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, Mardin'de iki terörist, Hakkari'de 5 terörist, Şırnak'ta 8 terörist olmak üzere toplamda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Öte yandan Mardin'de operasyonun hala sürdüğü bildirildi.

Mardin'de devam eden operasyonda şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarılırken, Hakkari kırsalında belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.