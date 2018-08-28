Bakanlık açıkladı! Bunlardan uzak durun
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada avlanabilir balık boyları ilan edildi.
Yetkililer gelecekte denizlerde daha çok ve bol balığın olması için balık boylarına oldukça dikkatli olmak gerektiğini vurguluyor. Bu durum hem balıkların neslinin devam etmesi için hem de balık sayısının artması açısından oldukça önemlidir.
Belirlenen ölçülere uyulmadan yapılan avlanmalara karşı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna göre cezalar kesilecek. Yakalanmış balıklara ise yetkililer tarafından el konulacak.
Balıkçılık Genel Müdürlüğü tarafından avlanabilir balıkların asgari boy ölçüleri ilan edildi. İşte deniz balıklarının yasal olarak avlanabilir asgari boy ölçüleri...
Hamsi 9 cm
Barbunya 13 cm
İstavrit 13 cm
Tekir 11 cm
Sardalya 11 cm
Palamut 25 cm
Bakalyaro 25 cm
Mezgit 13 cm
Lüfer 20 cm
Kalkan 45 cm
Lagos 45 cm
Kılıç balığı 125 cm
Tatlı sularda avlanabilir balıkların yasal asgari boy ölçüleri
Tatlı su levreği 18 cm
Siraz 20 cm
Tatlısu kefali 20 cm
Alabalık 25 cm
Kadife 26 cm
Sudak 26 cm
Karabalık 35 cm
Sazan 40 cm
Turna 40 cm
Yılanbalığı 50 cm
Yayın 90 cm