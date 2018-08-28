Bakanlık açıkladı! Bunlardan uzak durun

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada avlanabilir balık boyları ilan edildi.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 12:00

Yetkililer gelecekte denizlerde daha çok ve bol balığın olması için balık boylarına oldukça dikkatli olmak gerektiğini vurguluyor. Bu durum hem balıkların neslinin devam etmesi için hem de balık sayısının artması açısından oldukça önemlidir.

Belirlenen ölçülere uyulmadan yapılan avlanmalara karşı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna göre cezalar kesilecek. Yakalanmış balıklara ise yetkililer tarafından el konulacak.

Balıkçılık Genel Müdürlüğü tarafından avlanabilir balıkların asgari boy ölçüleri ilan edildi. İşte deniz balıklarının yasal olarak avlanabilir asgari boy ölçüleri...

Hamsi 9 cm

Barbunya 13 cm

İstavrit 13 cm

Tekir 11 cm

Sardalya 11 cm

Palamut 25 cm

Bakalyaro 25 cm

Mezgit 13 cm

Lüfer 20 cm

Kalkan 45 cm

Lagos 45 cm

Kılıç balığı 125 cm

Tatlı sularda avlanabilir balıkların yasal asgari boy ölçüleri

Tatlı su levreği 18 cm

Siraz 20 cm

Tatlısu kefali 20 cm

Alabalık 25 cm

Kadife 26 cm

Sudak 26 cm

Karabalık 35 cm

Sazan 40 cm

Turna 40 cm

Yılanbalığı 50 cm

Yayın 90 cm