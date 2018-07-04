Bakanlar Kurulu o tarihte açıklanacak!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ve yeni kabinenin açıklanış tarihi belli oldu.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 11:51

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreninin 9 Temmuz Pazartesi günü Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü saat 16:00'da TBMM'de yemin ederek görevine başlayacağı, daha sonra da saat 18:00'de yeni sisteme geçiş töreni yapılacağı belirtildi. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu Kabinesi açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini sonrası yeni yönetim sistemine resmen geçilmiş olacak. Erdoğan'ın Meclis'ten sonraki durağı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

Saat 18:00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören yapılacak. Siyaset, iş, sanat, spor dünyasından 3 bini aşkın davetli olacak. Yabancı devlet başkanları da törene davet edildi. Törende iş sanat ve siyaset dünyasından önemli isimler de davetli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak olan törende akşam yemeği de verilecek. Yemek sonrası Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini açıklayacak.