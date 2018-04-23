Bakanlar Kurulu bugün onlara emanet!

Başbakan Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu bugün 11 yaşındaki Esma Didesu Taşyürek'e bıraktı.

Güncellenme 23 Nisan 2018 10:54

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde çocukları kabul etti. Başbakan Yıldırım koltuğunu 11 yaşındaki Esma Didesu Taşyürek'e bıraktı.

23 Nisan’ın bir hikayesi var

Bugünün 23 Nisan Çocuk Bayramı olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan kabul edilen ilk resmi bayram olduğunu, bu bayramın bir hikayesi olduğunu, aziz milletin birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenik düştüğünü, ülkeyi işgal edenlerle amansız bir mücadeleye girişildiğini hatırlattı.

Bakanlar Kurulu bugün çocukların

Başbakan Yıldırım mücadelede; kadın, erkek, ihtiyar birçok kişinin bu savaşlarda şehit verildiğini, çok sayıda çocuğun yetim ve öksüz kaldığını, 23 Nisan'da Meclis açıldığında ulusal egemenliğin bütün dünyaya duyurulduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklar için büyük bir bayram, şenlik düzenlediğini, çocukların inançlarının, umutlarının artması için düzenlenen bu bayramın çok büyük ilgi gördüğünü, Türkiye'nin bu bayramı dünyanın her yerine armağan eden bir ülke olduğunu, gençlerin ve çocukların en iyi şekilde yetişmesi için çalışıldığını, 23 Nisan Bayramı'nı kutladığını, Bakanlar Kurulu'nun bugün çocukların olduğunu, sözü çocuk başbakana bıraktığını söyledi.

“Herkese nice mutlu bayram diliyorum”

23 Nisan'da Başbakanlık koltuğuna oturan Esma Taşyürek, "Herkese nice mutlu bayram diliyorum. Bizlere bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Sevgili arkadaşlarım hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"En doğru olana halkımız karar verecektir"

Esma Taşyürek, kendisine sorulan "Son kez Başbakanlık koltuğunda oturuyorsunuz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Halkımız 24 Haziran'da en doğru olana karar verecektir" ifadeleri ile yanıt verdi.