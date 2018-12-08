Bakanı Kurum, imar barışında devletin kasasına giren miktarı açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, imar barışı başvuruları için 31 Aralık 2018'in son tarih olduğunu söyledi.

Güncellenme 08 Aralık 2018 18:55

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşın İmar Barışı sürecine başvurduğunu, gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir elde edildiğini, Aralık ayı sonuna kadar başvuru süresinin ve ödeme sürecinin devam ettiğini, sadece Erzurum genelinde başvuru sayısının 45 bin adet olduğunu, 15 milyon lira başvuru bedeli alındığını söyledi.

İmar barışı bu sene son

Bakan Kurum, imar barışının bu yıl yapılan yapıları kapsamadığını, 31 Aralık 2018’den sonra yapıların hiçbir şekilde kayda alınmaması gerektiği yönünde talimat verdiğini, buna ilişkin bakanlık denetim birimlerinin sahada gerekli incelemeleri yaptığını belirtti.

Başvuru 9 milyona yaklaştı

Buradaki beklentinin 14 milyon vatandaşın imar barışından faydalanması yönünde olduğunu ifade eden Bakan Kurum, şu ana kadar imar barışına başvuru sayısı 9 milyona yaklaştığını, başvuruların Aralık sonuna kadar devam edeceğini, gelirin 10 milyon seviyelerini aşacağını düşündüklerini söyledi.