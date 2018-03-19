Bakan Zeybekci'den Rusya'ya rest!

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Rusya'nın yaş meyve, sebze ihracatındaki kısıtlamaları ve Booking.com hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 19 Mart 2018 13:09

Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatı hakkında değerlendirmelerde bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın yaş meyve ve sebze ihracatındaki bütün kısıtlamaları kaldırmasını beklediklerini ve domates ihracatında uygulanan, şirket sınırlaması ve şirket sayısı gibi belirlemelere kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

"Yasağı kaldırmadılar, aynısını biz yaptık"

Bu konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Zeybekci, "Kasım 2015'teki talihsiz olaydan sonra konmuş yasakların kaldırılmasıyla ilgili anlayışla ve sabırla bekledik. Baktık gördük ki olmuyor, aynı uygulamaları biz de başlattık. Onun üzerine çözüme doğru gittik. Buradaki talebimizi de gayet net şeklide kendilerine bildiriyoruz, diyoruz ki yapmayın" dedi.

"Gerekirse biz de aynısını yaparız"

"Rusya'nın gelip de kim domates ihraç edecek, yaş sebze ve meyve ihraç edecek diye bunları akredite etmesi, sertifikalandırması ya da seçmesini kabul etmek mümkün değil" diyen Zeybekci, "Bunu da açıkça söylüyoruz. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Şu anda Rusya'dan yaptığımız tüm ithalatı kaydediyoruz. Bunun tek bir amacı var. Gerekirse biz de aynısını yaparız. Biz de şirket seçerek ithalatımızı öyle yaparız" ifadelerini kullandı.

"Vize işlemleri için düzenlemeye gidilebilir"

Türk şirketlerine yönelik vize prosedürlerinin uzun tutulduğunu söyleyen Zeybekci, "Önümüzdeki günlerde bu tarz vizeyle ilgili uzun süren süreçlerin kaldırılmasıyla ilgili de yine bildiğimiz yöntemlerle bir çıkışımız olacak" dedi.

"Booking.com'dan adım atmasını bekliyoruz"

Booking.com hakkında da konuşan Bakan Zeybekci, "Türkiye'de Booking'in bir ofis açmasını, mahkemede faaliyetleri yasaklayan sebepleri ortadan kaldırmaya yarayacak bir ofis açmasını ve Türkiye'de fatura kesmesiyle ilgili beklentimiz yüksekti. Şu anda kadar bir gelişme olmadı ama olmasını hala bekliyoruz " açıklamasında bulundu.