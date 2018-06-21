Bakan Zeybekci'den patates ve soğan açıklaması

Bakan Zeybekci, patates ve soğan fiyatlarındaki artışa müdahale edildiğini, spekülasyona izin verilmeyeceğini ifade etti.

Güncellenme 21 Haziran 2018 11:40

Patates soğan fiyatlarındaki artışla ilgili konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Müdahalemiz bugün itibariyle başladı. Spekülasyona izin vermeyiz" dedi.

“ABD, dünya ticaretine savaş açtı”

300 milyon dolarlık ABD ürününde vergi yürürlüğe girdiğini ifade eden Bakan Zeybekci, 22 ayrı ABD ürününe ek vergi uygulanacağını, hangi ürünlere vergi koyulacağına Türkiye'nin karar verileceğini, tamamen ABD'nin atacağı adımların durumu normale çevireceğini, ABD'nin dünyaya ticari bir savaş açmış durumda olduğunu, bu nedenle adım atacaklarını beklemediklerini, tüm dünyada serbest ticaret yapılmak istendiğini, ABD'de böyle bir şeyin olmadığını söyledi.

“Türkiye büyümeye devam edecek”

Bakan Zeybekci, 25 Haziran itibariyle Türkiye'nin dengeli ve sürdürülebilir şekilde büyümeye devam edeceğini, Türkiye'nin ihracatta rekor kırmaya devam edeceğini, Türkiye'nin sıkıntılı olduğu alanın enflasyon ile mücadele olduğunu, burada çok net adımların olacağını, faiz oranlarının üzerinde çok net sonuçlar olacağını belirtti.

“Spekülasyona izin vermeyiz"

Zeybekçi, patates soğan fiyatlarındaki artışla ilgili, "Müdahalemiz bugün itibariyle başladı. Spekülasyona izin vermeyiz" dedi.