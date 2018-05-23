Bakan Zeybekci'den dolar açıklaması

Bakan Zeybekci, hükümetin her zaman serbest piyasa ekonomisini esas aldığını ve bu anlayışla devam edeceğini söyledi.

Güncellenme 23 Mayıs 2018 13:33

Dolardaki artış hakkında değerlendirmelerde bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Zeybekci, "Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır" dedi.

Bakan Zeybekci ayrıca şu ifadelere yer verdi:

İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi; döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir. Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.

Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir.