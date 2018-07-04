Bakan Zeybekci: Gereken adımlar mutlaka atılacaktır

Ekonomi Bakanı Zeybekci, bundan sonraki süreçte birinci önceliğin enflasyonla mücadele olacağını ve yapılan zamların ekonominin gerekliliği olduğunu söyledi.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 17:09

Bundan sonra birinci önceliğin enflasyonla mücadele olacağını söyleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bazı ürünlerdeki zamların ekonominin gereği olduğunu, faiz arttırımı ile ilgili kararının Merkez Bankası'na ait olduğunu belirtti.

Gündeme dair sorulara cevap veren Bakan Zeybekci, faizler ve zamlarla ilgili de konuştu.

Bakan Zeybekci, bundan sonra birinci önceliğin enflasyonla mücadele olacağını, hedefin arzı arttıran tedbirler olacağını, bazı ürünlerdeki zamların ekonominin gereği olduğunu, bazı tedbirler alınacağını ifade etti.

Faiz artış meselesine girmek istemediğini belirten Bakan Zeybekci, "Bu Merkez Bankası'nın kararı. TCMB atılması gereken adımları mutlaka atacaktır" dedi.

24 Haziran seçimleri ile milletin yetkiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini söyleyen Bakan Zeybekci, "Ekonomi yönetimi değişse dahi belirli doğrular vardır. Devlette devamlılık gereği bu alandaki kararlar da şimdiden öngörülebilir" ifadelerini kullandı.