Bakan Zeybekci: Bu Türk ekonomisine haksızlık!

Ekonomi Bakanı Zeybekci, her şeyin pozitif olduğu bir ülkede böyle bir kur, faiz atağını yaşamanın Türk ekonomisine haksızlık olduğunu söyledi.

Güncellenme 04 Haziran 2018 16:45

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, her şeyi ile pozitif olan bir ülkede böyle bir kur, faiz atağını yaşamanın Türk ekonomisine haksızlık olduğunu, bunun geçici olduğunu, enflasyon noktasında da önemli teşvik ve desteklerin hazır olduğunu söyledi.

Bakan Zeybekci, ilk 4 aylık rakamlara göre turizmde Rusların değil İranlıların birinci sırada olduğunu, Körfez, Ortadoğu ve kültür coğrafyasının birinci olduğunu, bakanlığın turizme yurt dışında temsilcilik açma, fuar, satın alma heyetleri ve pazarlama faaliyetleri alanlarında destek sağladığını, bu desteklerin gözden geçirilmesi gerekebileceğini söyledi.

Turizm yatırımcılarının desteklendiğine işaret eden Bakan Zeybekçi, turizm yatırımlarını en üst seviyeden desteklemeye başladıklarını, Mersin'de bir bölgeyi bugüne kadar turizme verilmiş en büyük yatırım teşvikleriyle desteklediklerini, Doğu ve Güneydoğu'da da yüksek katma değerli bir alan oluşturulabileceğini, Van'ın da bu anlamda çok önemli olduğunu, Van'da belirleyecekleri bir alanı proje bazlı yatırım teşvik sistemiyle destekleyeceklerini belirtti.

Zeybekci, geçen yıl 7.4'lük büyüme elde edildiğini, 11 Haziran'da açıklanacak 2018 ilk çeyrek büyümesinin de yüzde 7.5 civarında olacağını, 2018'de büyüme trendinin devam edeceğini söyledi.

Her şeyi ile pozitif olan, dünyanın yakından takip ettiği bir ülkede böyle bir kur, faiz atağını yaşamanın Türk ekonomisine haksızlık olduğunu belirten Zeybekci, bunun geçici olduğunu söylemeye gerek olmadığını, Makro ekonomik sonuçlara bakıldığında bunların hepsinin tam anlamıyla gelip geçici olduğunu, hükümetin bununla ilgili gerekli her türlü adımı atacağını, ilgili kurumların gereken her tür adımı atacağını, enflasyonla mücadeleyi asla bırakmadıklarını, bununla ilgili yapılması gereken her şeye karar verilmiş durumda olduğunu, ne yapıldığını ve ne yapılacağını çok iyi bildiklerini belirtti.