Bakan Yılmaz'dan imam hatip eleştirilerine cevap!

LGS sınavı hakkında açıklama yapan Bakan Yılmaz, imam hatiple ilgili eleştirilere de cevap verdi.

Güncellenme 12 Nisan 2018 12:30

2 Haziran'da yapılacak LGS sınavı hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sınav yerlerinin 22 Mayıs'ta verilecek sınav belgesinde yazacağını, LGS'ye herkesin kendi okullarında girmeyebileceğini, bunu başvuruların belirleyeceğini söyledi.

Önemli olan hayatta başarılı olmak

Her okulun, her öğrencinin, her öğretmenin değerli olduğunu belirten Yılmaz, gayenin mezun öğrencilerin hayatta başarılı olması olduğunu, derste başarılı olmakla hayatta başarılı olmanın farklı olduğunu, eğitimin amacının kişinin kendisi hakkında sağlıklı olabilmesi olduğunu, bazılarının okulu bitirmese de başarılı olduğunu, matematikte hepsini çözüp ama başarılı olamayanların olduğunu, hiçbirini çözemeyip başarılı olanların olduğunu, Türkiye'nin eğitiminin çok iyi bir noktada olduğunu, Türkiye'nin kızıl elmasının çağdaş uygarlık seviyesine çıkmak olduğunu belirtti.

Yüzde 10 açıklaması

Yılmaz, eğitim bölgelerinin Haziran ayında açıklanacağını, yüzde 10 öğrenci alacak öğrencilerin her okulda belirlendiğini, her ilçede olma zorunluluğu olmadığını söyledi.

İmam Hatip eleştirilerine cevap

Açıklanan listelerde imam hatiplerin çok olduğu eleştirileri hakkında ada konuşan Yılmaz, "Velev ki biz bunu yaptık. Kim buralara gönderecek. Diyelim biz imam hatipi seçtik, veli seçmedi. Boş kalacak mı, kalacak. Yüzde 62 Fen Lisesi, 28 bin öğrenci için imam hatip açıldığında herkes imam hatipe mi gidecek. Veriler yüzde 62 fen lisesi diyor, yüzde 23 imam hatip diyor. Yüzde 23 yüzde 62'den belli değil. İmam hatipe yerleştirme oranını yüzde 23 öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

İyi eğitim, iyi ekonomi demektir

Yılmaz, dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına iyi eğitim olmadan girilmeyeceğini, iyi eğitim, iyi öğretmeni aşamaz diye bir söz olduğunu, çağdaş uygarlık seviyesi için çabalayacaklarını belirtti.

Öğretmenler iyi internet kullanmalı

Bakan Yılmaz ayrıca öğretmenlerin iyi internet kullanması gerektiğini, öğrencilerin iyi internet kullanıcısı olmayan öğretmenlere saygı duymayacağını söyledi.