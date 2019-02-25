Bakan Varank'tan Türkiye'nin göğsünü kabartan müjde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin Antarktika’da geçici bir bilim üs kurduğunu duyurdu.

Güncellenme 25 Şubat 2019 22:59

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Antarktika’da üs kurduğunu, bunun çok gurur verici bir tablo olduğunu, Türk bayrağının oralarda da dalgalanmasının millet adına çok anlamlı olduğunu söyledi.

“Türk bayrağı oralarda da dalgalanıyor”

Bakan Varank, yerel seçimler kapsamındaki ziyaretlerinde gençlerle sohbet etti. Burada bazı açıklamalarda bulunan Bakan Varank, Türkiye’nin Antarktika'da bir bilim üssü projesi olduğunu, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonel siyaset anlayışını ortaya koyduğunu, bilim insanlarının üçüncü bilim seferini şu anda Antarktika'ya düzenlediğini, Türkiye’nin burada söz sahibi olup, orada kalıcı bir üs kurması gerektiğini, bunun için bilim seferlerinin yapılması gerektiğini, orada bir geçici üs kurma faaliyetinin gerçekleştirmesinin gerektiğini, oraya gidenlerin fotoğraflar yolladığını, Antarktika'da geçici üssün kurulduğunu, çok gururlandıran bir tablo olduğunu, Türk bayrağının oralarda dalgalandırılmasının gurur verici olduğunu belirtti.

“Süreç oldukça meşakkatli”

Burada çalışma yürüten bilim insanlarına teşekkür eden Bakan Varank, bu sürecin oldukça meşakkatli olduğunu, o bilim insanlarına da teşekkür yolladıklarını, orada çektikleri eziyetleri ve yakalandıkları fırtınayı dün telefonda anlattıklarını, bu sürecin Türkiye adına hayırlı olmasını dilediğini, oluşturulan vizyonla dünyada söz sahibi ülkeler arasına girilmenin hedeflendiğini, Türkiye’nin bunu başaracağını belirtti.