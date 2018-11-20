Bakan Varank'tan öğrencilere müjdeli haber!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Sanayi Doktora Programı'ndaki öğrencilerin mezun olduktan sonra iş arama zahmetine girmeyeceklerini söyledi.

Güncellenme 20 Kasım 2018 17:53

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Sanayi Doktora Programı' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, 120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirileceğini, 33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projelerinin desteklenmeye hak kazandığını söyledi.

“Hedef 500 öğrenci ile başlamaktı…”

Bakan Varank, hedefin 500 doktora öğrencisiyle başlamak olduğunu, fakat nitelikli talep karşısında daha fazla öğrenci ve sanayicinin bu imkandan faydalanmasını istediklerini belirtti.

Mezunların işi garanti

Bursiyerlerin mezun olduktan sonra iş arama zahmetine girmeyeceklerini ifade eden Bakan Varank, öğrencilerin doktora yaptıkları alanda istihdam edileceğini, böylelikle sanayide nitelikli bilgiyle katma değerli üretimin gerçekleşmesini sağlayacaklarını söyledi.