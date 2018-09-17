Bakan Varank'tan KOBİ'lere müjdeli haber!

Bakan Varank, 1 milyon liralık yerli makine alımında, bakanlığın 300 bin liraya kadar destek vereceğini duyurdu.

Güncellenme 17 Eylül 2018 09:40

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan bir hedefi daha hayata geçirdi.

Üretim kapasitesi artırılacak

Bakan Varank, "Yerli Makine Teçhizat Destek Programı" kapsamında bin 345 işletme belirlendiğini, uygulamaya konulan programlarla sanayicileri ve KOBİ'leri desteklemeye kararlı olduklarını, kaynakları etkin ve verimli kullanarak işletmelerin önünü açmaya devam edeceklerini, bu doğrultuda KOSGEB aracılığıyla imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansman desteği sağladıklarını, bu finansman desteği imalat sanayisindeki işletmelerin yatırımlarını hızlandırmak ve üretim kapasitelerini artırmak için de önemli bir enstrüman olacağını söyledi.

Yerli makine alanlara destek

İlan edilen destek programı kapsamında başvurusu kabul edilen sanayicilerin yerli ve yeni makine alımını içeren yatırımlarına destek olacaklarını vurgulayan Varank, sanayicilerin 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında, bu yatırımın KOBİ başına 300 bin liraya kadar olan finansman maliyetinin bakanlık tarafından karşılandığını, böylece yerli makine üreticileri için 1,4 milyar liralık üretim ve pazar hacmi oluşturacaklarını, uygulamasını başlattıkları bu program sayesinde yerli makine üreten sanayicilere de üretim ve pazar imkanı sunduklarını, böylelikle yerli makine teçhizat kullanacak sanayicilerin ilk etapta toplamda 700 milyon liraya yaklaşan yatırımlarının finansmanı uygun maliyetle karşılanmış olacağını belirtti.

Kaç işletme başvuruda bulundu?

Bakan Varank'ın açıkladığı programa bu yıl haziran-ağustos aylarında 2 bin 252 işletme başvuru yaptı. Gerekli koşulları taşıyan bin 345 işletmenin başvurusuna onay verildi. Bu işletmelere KOSGEB ile bankalar arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde ilk 6 ayı ödemesiz, 36 ay vade seçeneğiyle uygun maliyetli kredi kullandırılacak.