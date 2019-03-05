Bakan Varank'tan istihdam müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 10 binin üzerinde vatandaşa istihdam sağlanacağını söyledi.

Güncellenme 05 Mart 2019 12:06

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimin Ar-Ge'den ticarileşmesine kadar her aşamasını desteklediklerini belirterek, "10 binin üzerinde vatandaşımıza istihdam sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:

"Seracılığa sunduğumuz imkanlar, sadece yatırım teşvikleriyle sınırlı değil. KOSGEB dün yeni bir çağrıya çıktı. Akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladık. Bu teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz.

Ayrıca, üretim sürecini dijitalleştirmek isteyenleri de teşvik edeceğiz. Akıllı dijital teknolojilerin seracılıkta da uygulanmasını ve yaygınlaşmasını istiyoruz."