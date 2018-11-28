Bakan Varank'tan istihdam müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yaklaşık 10 bin vatandaşın istihdam edileceğini açıkladı.

Güncellenme 28 Kasım 2018 14:08

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaklaşık 10 bin vatandaşın istihdam edileceğini, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nin tam olarak faaliyete geçmesiyle ithal ettiği kimyasal ürün çeşitlerinin yüzde 80’inin Türkiye’den de üretilebileceğini söyledi.

Tesisin yapımı 2019'da başlayacak

Bakan Varank, kurulacak tesisin Türkiye'ye 15 yıl boyunca propan gazı temin edeceğini, tesisin yapımının 2019'da başlayacağını, 2023'te üretime geçmesinin planlandığını, tesiste Sonatrach'ın payının yüzde 30 olacağını belirtti.

Bölgedeki tüm parsellerin yatırımcılara tahsis edilmesiyle yıllık 1 milyar dolarlık katma değer üretilebileceğini belirten Bakan Varank, yapımı 2019'da başlayacak entegre tesisin; 1,2 milyar dolar yatırım bedeline sahip olacağını söyledi.